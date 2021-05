Mercato – Inter, Kolarov rimane in Serie A: un club in pole position

Il difensore serbo andrà in scadenza di contratto a fine stagione

Solamente 11 presenze e appena 712 minuti giocati in questa stagione per Aleksandar Kolarov con la maglia dell'Inter, probabilmente meno di quanto il difensore serbo potesse aspettarsi al suo arrivo a Milano anche a causa di diversi infortuni che lo hanno tenuto fuori in più momenti della stagione. Il prossimo giugno, qualora il club nerazzurro non decidesse di attivare il prolungamento automatico per un altro anno, il suo contratto andrà in scadenza e potrà dunque tentare altrove una nuova esperienza.