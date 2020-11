TS – L’Inter non molla Alaba, ma l’asta si fa dura: ecco le richieste del calciatore

Sono numerosi i club in questo momento sulle tracce di David Alaba, dopo l’annuncio da parte del Bayern Monaco sull’interruzione ufficiale delle trattative per il suo rinnovo del contratto. Il prossimo giugno, insomma, il forte difensore austriaco lascerà dopo diverse stagioni il club bavarese a parametro zero, un’occasione troppo ghiotta per tantissime società. Va considerato infatti che il valore attuale del calciatore si aggira sui 60/70 milioni di euro, per cui risulta evidente come il risparmio sul mercato per un’eventuale operazione sarebbe notevole.

L’Inter, che già da qualche tempo si è mossa con il suo entourage, dovrà fare i conti con la concorrenza di Real Madrid e Manchester City. Anche la Juventus si è detta interessata al suo profilo secondo Tuttosport, anche se al momento Paratici sta pure valutando il profilo di Diego Carlos del Siviglia. Il vero ostacolo per Marotta e Ausilio, più che altro, riguarda l’ingaggio chiesto dal calciatore che ammonta quasi a 15 milioni di euro comprensivi di bonus: praticamente il doppio rispetto alla soglia massima di 7,5 milioni stabilita dal club per i propri top player.

