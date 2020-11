Rinnovo Lautaro, l’Inter attende gli agenti in Italia dopo la sosta. Ma i tempi si allungano

Dopo la deludente prestazione in campionato contro il Parma in cui i riflettori erano puntati interamente sulla sua prestazione in virtù dell’assenza di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez ha scelto di tornare a rubare la scena nell’attacco nerazzurro nella notte probabilmente più delicata della stagione. Sebbene l’amarezza per il risultato finale che ha visto trionfare lo scorso martedì il Real Madrid per 3-2, la buona notizia per Antonio Conte è stata l’aver recuperato in pieno l’argentino, autore di un gol ed di un assist.

Per quanto riguarda le operazioni per il rinnovo del centravanti, invece, come riferito dal Corriere dello Sport, dopo la sosta delle nazionali l’Inter avrà modo di incontrare i suoi agenti in Italia. Si tratterà di un colloquio in cui semplicemente fare un punto della situazione, mentre i tempi per mettere nero su bianco potrebbero allungarsi. Il mese di novembre potrebbe comunque essere quello decisivo per incanalare sulla strada giusta la trattativa per il rinnovo, e bloccare sul nascere eventuali tentazioni di altri club in vista del mercato di gennaio.

