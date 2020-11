CdS – Inter, la dirigenza ha mandato un messaggio a Conte: nessuna crisi, la strada è quella giusta

Se c’è una cosa che l’Inter ha imparato rispetto agli errori commessi in passato, è che anche nei momenti di apparente difficoltà bisogna avere fiducia nel percorso che si è scelto ad inizio stagione. Proprio per questo motivo, come scritto stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra nella giornata di ieri si è presentata al gran completo ad Appiano Gentile per stare al fianco non solo della squadra, ma soprattutto di Antonio Conte dopo le critiche ricevute da stampa e tifosi.

La società ha ribadito al tecnico leccese piena fiducia, mostrando supporto in tutto e per tutto. All’interno degli uffici di Viale delle Liberazione resta la convinzione che il tecnico leccese sia ancora il valore aggiunto di questa squadra, il top player cui aggrapparsi anche nelle difficoltà. Il progetto tecnico, sebbene non stia centrando in questa fase gli obiettivi sperati, è condiviso da tutto il mondo Inter. I dirigenti, che hanno ribadito che non verrà allestito alcun comitato di crisi, sono certi che prima o poi il lavoro di Conte porterà i risultati che il club merita.

