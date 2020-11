GdS – Lukaku mette l’Atalanta nel mirino: l’Inter torna a sperare

Sarà una corsa contro il tempo quella di Romelu Lukaku per cercare di recuperare in vista della trasferta di domenica dell’Inter a Bergamo. Il centravanti belga quest’oggi si ritroverà da solo a lavorare ad Appiano Gentile continuando a svolgere un allenamento personalizzato, a fronte della giornata libera concessa al resto della squadra. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la seduta decisiva sarà quindi quella di domani, quando lo staff medico valuterà nuovamente le sue condizioni.

Qualora Lukaku dovesse dare risposte positive sul campo, sabato – nell’ultimo allenamento prima del match contro l’Atalanta – potrebbe essere aggregato per la prima volta in gruppo. Ovviamente si tratta di una piccolissima speranza a cui è aggrappato Antonio Conte in queste ore, ma è già un gran bel passo in avanti rispetto al pessimismo delle scorse ore. In ogni caso, il club nerazzurro è molto preoccupato sull’eventuale convocazione da parte del Belgio.

Dover perdere per quasi due settimane un attaccante così importante, nel corso delle quali Lukaku potrebbe essere impiegato nei tre match in programma con la sua nazionale, lo esporrebbe ad un rischio molto elevato per quanto riguarda un’eventuale ricaduta. Una vera e propria beffa per l’Inter che è già stata costretta a rinunciare all’attaccante in una fase molto delicata della propria stagione.

