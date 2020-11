GdS – Alla mediana dell’Inter serve qualità: De Paul il profilo ideale

E’ evidente che qualcosa all’Inter non stia funzionando in questo inizio di stagione. Soprattutto nel reparto di centrocampo alla formazione di Antonio Conte, più che la corsa di N’Golo Kanté, sta mancando la qualità in fase d’impostazione e la rapidità di pensiero palla al piede da parte dei suoi calciatori. Come scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il profilo perfetto che avrebbe consentito di cambiar passo a questa squadra sarebbe stato quello di Rodrigo De Paul, calciatore seguito a lungo dal club nerazzurro prima della virata decisiva dello scorso gennaio su Christian Eriksen.

L’argentino, nato da esterno con la maglia dell’Udinese, nel corso degli anni non solo si è adattato rapidamente al calcio italiano, ma ha arretrato il suo raggio d’azione finendo per inventarsi con ottimi risultati da incursore di centrocampo. Esperimento inizialmente provato da Antonio Conte con Christian Eriksen, ma con scarsissimi risultati. Chissà che in vista della prossima finestra di calciomercato l’Inter non torni a fare un pensierino nei confronti di De Paul, cercando prima di sacrificare uno dei suoi pezzi da 90 a centrocampo.

