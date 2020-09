Amichevole Barcellona-Girona, Vidal non convocato: addio ormai definito

La trattativa è quasi completata, il Barcellona ne ha già ufficiosamente confermato l’addio, l’Inter è pronta ad abbracciarlo. Arturo Vidal è sempre più vicino a lasciare la Spagna, e la conferma arriva anche dalle scelte di Ronald Koeman per l’amichevole odierna contro il Girona. Il Barcellona scenderà in campo alle ore 19, e tra i convocati per il test non figura il nome di Vidal. Parallelamente, peraltro, manca anche quello di Luis Suarez, anche lui al centro di tante voci di mercato.

