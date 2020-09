Mercato – Vidal aspetta l’Inter e nel frattempo si allena per le strade di Barcellona

In attesa che il suo passaggio all’Inter si sblocchi, Arturo Vidal va a tutti gli effetti di corsa. Il centrocampista cileno è stato infatti beccato ad allenarsi per le strade di Barcellona, con tanto di mascherina al volto per cercare di non farsi riconoscere. Nonostante il suo accordo con i nerazzurri sia stato già raggiunto da diverso tempo e anche la risoluzione con il club blaugrana sembra essere a buon punto, manca ancora qualcosa per la finalizzazione del trasferimento.

L’Inter, infatti, in questo momento ha un gran traffico a centrocampo e vorrebbe liberare sul mercato gli esuberi prima di accogliere il guerriero cileno. Come riferito dal giornalista di Marca, Alejandro Segura, Arturo Vidal dopo la corsetta per le vie di Barcellona insieme al suo preparatore atletico, si è regolarmente presentato alla Ciudad Deportiva del club blaugrana per prendere parte agli allenamenti.

Qui il VIDEO:

