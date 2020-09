Mercato – Il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina diventa ufficiale!

Firenze riabbraccia Borja Valero! Il centrocampista spagnolo rientra nella città che, insieme a Madrid, considera la sua seconda casa. Quella che per 5 stagioni lo ha esaltato e nominato ‘sindaco’, prima di spiccare il volo e trasferirsi all’Inter per giocare un triennio ad alti livelli. Nonostante gli spiragli sul finale della scorsa stagione che lasciavano presagire ad un possibile rinnovo del contratto per un altro anno con i nerazzurri, alla fine il club interista ha deciso di lasciarlo andare a parametro zero.

Il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina, confermando l’affare ormai definito da diversi giorni, è stato così annunciato ufficialmente sul sito ufficiale della società viola. Nell’ottima annata disputata al servizio di Antonio Conte, lo spagnolo ha dimostrato di poter ancora dire la sua in mezzo al campo, nonostante l’età avanzata. Non è un caso se, dopo una reticenza iniziale, il tecnico leccese si è affidato più volte alle qualità dello spagnolo in fase di palleggio.

