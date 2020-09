Nuovo Stadio – L’Inter riceve Scaroni in sede: previsto incontro con Zhang

Potrebbero arrivare importanti aggiornamenti a brevi in merito alle fasi progettuali per il nuovo stadio San Siro. Pochi minuti fa, come riportato dalle immagini di calciomercato.com, il presidente del Milan Paolo Scaroni è entrato presso la sede dell’Inter di Viale della Liberazione, seguendo di pochi istanti l’ingresso del numero uno dell’Inter Steven Zhang. Evidentemente è atteso un colloquio tra i due presidenti per fare il punto della situazione.

Gli ultimi mesi, condizionati sotto moltissimi aspetti dalla pandemia che ha riguardato il mondo intero, ha colpito duramente anche la sfera economica del calcio. Nel caso specifico di Inter e Milan, poi, il coronavirus ha anche contribuito a rallentare i lavori per la definizione del progetto per il nuovo stadio da costruire sempre in zona San Siro. Il Comune di Milano sta ancora aspettando un progetto definitivo da parte dei due club, prima di esprimere una volta per tutte il proprio parere.

