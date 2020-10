GdS – Inter, Asamoah rifiuta Genoa e Sampdoria. Vicina la risoluzione del contratto

E’ ormai giunta al capolinea l’avventura di Kwadwo Asamoah con la maglia dell’Inter. L’esterno ghanese, dopo una stagione oltremodo travagliata a causa di ripetuti infortuni che lo hanno tenuto più tempo in infermeria che in campo, lascerà il club nerazzurro nei prossimi giorni. Stando a quanto scritto stamattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex juventino avrebbe già rifiutato le soluzioni di Sampdoria e Genoa prospettate per il suo futuro.

Sempre secondo la rosea, giunti a questo punto l’ipotesi più probabile è che nei prossimi giorni possa risolvere definitivamente il proprio contratto con l’Inter. Va detto che, insieme al solo Joao Mario, il terzino ghanese era stato escluso anche dalla lista di giocatori stilata da Antonio Conte per la Serie A. Il calciatore, insomma, non rientra più nei piani societari, come confermato dal possibile ultimo assalto pensato dal club interista per Marcos Alonso come rinforzo sulla corsia di sinistra.

