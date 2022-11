Inter, blitz a Doha per Thuram, ma la strada è in salita

Si complica la pista che porta a Thuram?

Pietro Magnani

L'Inter continua a lavorare a fari spenti, cercando di non attirare l'attenzione di altre big, su Marcus Thuram. L'obbiettivo è naturalmente quello di evitare un'asta al rialzo sull'ingaggio e di portare a Milano l'attaccante francese già a gennaio. Un'operazione però tutt'altro che semplice.

Ieri, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, a Doha dovrebbe essere andato in scena un primo incontro tra gli uomini mercato nerazzurri e l'entourage del giocatore. L'obbiettivo era ovviamente sondare il terreno, per capire i margini di manovra sul mercato di gennaio, quando l'operazione sarà molto più fattibile. Il problema è che, da quanto emerso, pare che Thuram, pur non volendo rinnovare il proprio contratto in scadenza, non pare ansioso di lasciare il 'Gladbach già a gennaio.

Nonostante la voglia di giocare la Champions League e di giocarsi qualche titolo infatti, il francese sa benissimo che sarà in estate che fioccheranno le offerte migliori. Ecco perché per il momento preferirebbe aspettare, nonostante sia lusingato dall'interesse nerazzurro e tornerebbe molto volentieri in Italia, dove è nato e cresciuto. Un problema per l'Inter, che non potrebbe mai eguagliare offerte pesanti come quella che probabilmente avanzerà il Bayern Monaco.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Il vero fulcro sarà quindi convincere l'attaccante ad accasarsi a Milano a gennaio. Convincere il Borussia Mönchengladbach non dovrebbe essere difficile. Piuttosto che perdere il proprio gioiello a zero potrebbero accettare anche solo una decina di milioni, con l'Inter che potrebbe anticipare l'investimento. La palla però è nelle mani di Thuram: sentirà nostalgia di "casa" o prevarrà la voglia di un contratto a condizioni migliori? Ad Ausilio il difficile compito di convincerlo a firmare subito per una squadra che lo segue da anni.