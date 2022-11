Inter e Handanovic più lontani: per la porta spunta un vecchio pallino

Secondo La Gazzetta dello Sport, che non esclude del tutto nemmeno l'ipotesi di un ritiro di Handanovic a fine anno, l'Inter avrebbe già però un nome in mente per il prossimo secondo portiere: Cragno. L'ex Cagliari è da sempre un pallino dei nerazzurri, specialmente di Piero Ausilio, ma per un motivo o per l'altro il suo arrivo non si è mai concretizzato. Cragno ora è al Monza, ma è relegato un po' a sorpresa in panchina a fare il secondo dell'ex nerazzurro Di Gregorio.