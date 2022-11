Mercato – Inter, in caso di addio a Dumfries torna di moda Emerson Royal

L' Inter , per quanto la situazione sia molto meno peggio di quanto preventivato da molti fino a qualche mese fa, continua ad avere bisogno di fare cassa cedendo qualcuno dei suoi pezzi pregiati. Complice anche il rendimento molto sottotono di questa prima parte di stagione, il principale indiziato al momento pare essere Denzel Dumfries, il più "cedibile tra gli incedibili" in rosa.

Da tempo si parla di un possibile assalto del Chelsea che, a quanto pare, è tornato di moda per la finestra di mercato di gennaio. Di fronte all'offerta giusta, intorno ai 40 milioni di euro, l'Inter non si farebbe troppi problemi a cedere l'olandese. Questo però inevitabilmente aprirebbe una voragine sulla destra, con la necessità di acquistare un altro laterale destro. Che, secondo Corriere dello Sport, potrebbe essere Emerson Royal , 23 enne laterale del Tottenham .

Il calciatore, già vicino all'Inter per il dopo Hakimi proprio quando poi arrivo Dumfries, al momento è titolare al Tottenham di Conte, ma principalmente per mancanza di alternative. Se gli Spurs dovesse riuscire a trovare un'alternativa valida per gennaio, Emerson Royal potrebbe avere via libera per accasarsi all'Inter. Anche se, al solito, i nerazzurri dovrebbero puntare su un prestito con diritto di riscatto, complicando la possibile intesa con il Tottenham.