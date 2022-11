Inter per Skriniar serve ancora tempo, ma il PSG alza bandiera bianca

I tifosi dell'Inter dovranno attendere ancora un po' prima di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo per il rinnovo di Skriniar. L'ottimismo di Marotta di chiudere prima del Mondiale è stato disatteso, ma questo non implica che siano emersi problemi è l'accordo non ci sarà. Al contrario le parti sono convinte di proseguire insieme, semplicemente manca l'accordo totale su alcuni dettagli. Questione di tempo insomma.