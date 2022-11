Mercato – Il Tottenham trona alla carica per Bastoni, ma l’Inter non ci sente

Pare infatti che gli Spurs continuino a bramare Bastoni e che stiano pensando a come strapparlo all'Inter. Tuttavia i nerazzurri non avrebbero ancora alcuna intenzione di privarsi di lui. Non solo, non avrebbero nemmeno intenzione di aprire alcun margine di trattativa. Questo ovviamente a meno di offerte folli e totalmente fuori mercato, scenario che pare improbabile al momento. Sia l'Inter che Bastoni sono felicissimi l'uno dell'altro e hanno intenzione di continuare insieme. La speranza è che il club possa tenere duro nonostante le esigenze di bilancio finché non arriverà una nuova proprietà con più disponibilità rispetto alla famiglia Zhang.