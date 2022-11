VIDEO – Non Solo THURAM: 10 occasioni per il Calciomercato INTER

Il calciomercato di gennaio è la prima grande occasione per mettere le basi per acquistare poi grandi nomi a parametro zero. Non sempre il mercato degli svincolati offre opportunità importanti, ma quello del 2023 potrebbe aprire scenari molto interessanti in casa Inter. Tra giovani promesse, giocatori di livello internazionale e grandi campioni, vediamo quali sono le migliori 10 occasioni a parametro zero per l'Inter!