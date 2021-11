Inter, non solo Brozovic: tanti i rinnovi ancora in bilico

Diverse le situazioni "in bilico"

Come sottolineato da Corriere dello Sport però, quello di Marcelo Brozovic non è l'unico contratto spinoso da risolvere in casa Inter. Oltre a quelli, da valutare, di Handanovic, Perisic, Vecino, Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov, ci sono infatti quelli in scadenza nel 2023 degli intoccabili Skriniar e Dimarco. Entrambi hanno suscitato l'interesse di vari club di Premier League e per evitare problemi l'Inter vuole muoversi in anticipo, rinnovandoli per tempo. Per l'ex Verona, a conti fatti ormai il dodicesimo uomo dell'Inter di Inzaghi, è pronto un cospicuo ritocco dell'attuale ingaggio ( di "soli" 600mila euro) oltre che un prolungamento almeno fino al 2026. Discorso simile, ma probabilmente più semplice, per lo slovacco, ormai interista doc e con cui non dovrebbero esserci intoppi veri e propri per trovare un accordo.