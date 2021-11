Mercato – L’Inter pensa al centrocampo: contatti con Zakaria

La società nerazzurra avrebbe avviato i primi sondaggi per il centrocampista in scadenza il prossimo giugno

Denis Zakaria è un oggetto desiderato da molte squadre. É un centrocampista duttile, nel pieno della sua carriera (24 anni) ed è in scadenza nel prossimo giugno 2022. Caratteristiche che lo rendono un profilo appetibile sul mercato per molte big europee. E infatti, come riporta il giornalista Gianluigi Longari, diverse società hanno avviato i primi contatti per il centrocampista svizzero.