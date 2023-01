Inter, Buchanan non esce dai radar: assalto anticipato a gennaio?

Questo tuttavia sarà strettamente legato ad una possibile cessione anticipata di Denzel Dumfries , sempre fortemente voluto dal Chelsea . I blues, ancora privi di James per infortunio infatti, potrebbero anticipare l'investimento già a gennaio. Se ciò dovesse accadere, l'Inter sarebbe costretta a intervenire sul mercato per rimpiazzarlo. In caso lo scenario diventasse realtà, il nome caldo per l'Inter rimarrebbe quello di Tajon Buchanan . Il giovane canadese di proprietà del Bruges potrebbe rappresentare il futuro della fascia.

Per quanto lo scenario possa sembrare affascinante, va detto che al momento è improbabile si realizzi già a gennaio. Per quanto Dumfries in stagione con i nerazzurri non stia brillando, anzi, rimane il titolare della corsia destra. E, anche se Buchanan è un profilo molto interessante in prospettiva, pensare che possa essere piazzato in un campionato nuovo e fare la differenza, peraltro arrivando a metà stagione, è francamente difficile. Alterare tanto pesantemente gli equilibri di una squadra che pare essersi appena ritrovata, sarebbe un suicidio. Se si vuole provare a lottare per lo Scudetto, la squadra deve rimanere questa, senza grandi privazioni a gennaio. A giugno poi sarà quel che sarà in uscita. Ma ora come ora privarsi di Dumfries e scommettere su un giovane di belle speranze rischia solo di diventare un autogoal.