Marchetti: “La distanza tra Inter e Cagliari per Nainggolan è ampia”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per analizzare le mosse di mercato nerazzurre. In primis, le sue parole sull’operazione Nainggolan: “La distanza tra Inter e Cagliari, al momento, è abbastanza ampia. Il Cagliari vorrebbe uno scambio alla pari con un giovane, valutando Nainggolan 5 milioni di euro: l’Inter farebbe uno sconto, ma non così elevato“.

Poi, ha aggiunto su Vecino: “Vecino rimane, perché fino a dicembre non gioca: il Napoli non se la sente di affondare il colpo con le sue condizioni fisiche attuali“.

