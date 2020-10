Ag. Hakimi: “Farà la storia dell’Inter. La sua volontà ha influito tantissimo sul trasferimento”

Alejandro Camaño, agente di Achraf Hakimi, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com della scelta dell’esterno di vestire la maglia dell’Inter e della trattativa di mercato, del suo impatto in nerazzurro e in Serie A. Ecco le sue parole:

IMPATTO – “Achraf è un autentico crack, come diremmo qui in Spagna. Ha lavorato duro per essere a questi livelli e per arrivare a vestire la maglia dell’Inter. Lo vedo davvero felice in un top club europeo come quello nerazzurro, non avremmo potuto chiedere di più“.

VOLONTA’ DI VESTIRE LA MAGLIA NERAZZURRA – “Quanto ha influito? Tantissimo. Non a caso è già riuscito ad adattarsi ed essere protagonista, inserendosi immediatamente e con grande entusiasmo nel mondo nerazzurro. Sono convinto che ci regalerà parecchie soddisfazioni, Hakimi farà la storia dell’Inter“.

