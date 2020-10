Eto’o si complimenta con Lukaku: “Orgoglioso di te, fratello mio”

Romelu Lukaku è stato eletto miglior giocatore della scorsa Europa League, dopo aver trascinato l’Inter in finale contro il Siviglia. La premiazione è avvenuta ieri nel corso dei sorteggi dei gironi della competizione per la stagione 2020/21. Dopo aver appreso la notizia, anche Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, si è complimentato con l’attaccante belga.

Eto’o ha pubblicato su Instagram una foto di Romelu Lukaku e ha scritto: “Congratulazioni, fratellino mio. Sono orgoglioso di te“, un modo per mostrare il suo attaccamento ai nerazzurri, ma in particolar a colui che ora veste la sua numero 9.