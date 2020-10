Marcos Alonso sempre più fuori dal Chelsea: non convocato per la gara contro il Crystal Palace

E’ rottura totale tra l’allenatore del Chelsea Frank Lampard ed il laterale spagnolo Marcos Alonso. Per la seconda volta infatti non è stato convocato per la gara interna dei Blues contro il Crystal Palace in programma questo sabato alle 13:30. Lo spagnolo è sempre più fuori dal progetto e può diventare una grande occasione per gli ultimi giorni di mercato.

L’Inter ha nel mirino da tempo sia lui che Emerson Palmieri – non convocato come il compagno – ed osserva da molto vicino la situazione. L’obiettivo dei nerazzurri – stando alle ultime indiscrezioni – è quello di avere Marcos Alonso in prestito per questa stagione, soprattutto dopo l’addio di Dalbert in direzione Rennais. Al momento il Chelsea non ha ancora aperto a questa opzione ma fino a lunedì possono arrivare sviluppi da un momento all’altro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<