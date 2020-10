Di Francesco insiste per Nainggolan: “Lo vogliamo, la società vuole accontentarmi”

Continua senza soste il pressing del Cagliari per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan dopo il prestito della scorsa stagione. Il belga è tornato all’Inter e nella gara contro la Fiorentina di sabato scorso è anche subentrato alla ricerca di un risultato positivo, poi arrivato.

Il Cagliari però non molla ed anche il calciatore accetterebbe volentieri la destinazione, essendo la sua seconda casa e soprattutto potendo trovare molto più spazio: in nerazzurri infatti la concorrenza è davvero alta. L’accordo però tra il club del presidente Giulini e l’Inter non c’è ancora: la richiesta è di 10 milioni più una contropartita tecnica (si parla di un giovane). Nel frattempo in conferenza stampa il tecnico Eusebio Di Francesco continua a mandare messaggi a Nainggolan: “Sapete tutti che c’è un interesse da parte nostra, ma ne abbiamo parlato fin troppo – riporta TuttoMercatoWeb.com – Non torno indietro sulle mie dichiarazioni ma manca ancora qualcosa e la società vuole accontentarmi”.

