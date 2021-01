CdS – L’Inter fa sul serio per Caicedo. Marotta studia lo scambio con Pinamonti, ma solo ad una condizione

Il mercato dell’Inter inizia a prendere forma e nel mese di gennaio sono previsti alcuni movimenti strategici. Un reparto per cui Antonio Conte chiede rinforzi da tempo è l’attacco, perché una quarta punta in questa rosa è indispensabile. Pinamonti non è considerata un’alternativa di livello e in questa stagione ha collezionato appena tre presenze. Nelle ultime ore nel mirino di Marotta è finito Felipe Caicedo, che nonostante le recenti smentite rimane un obiettivo concreto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante classe ’88 è una scelta gradita al tecnico leccese e il club di Suning studia la mossa giusta. A corto di liquidità, gli uomini di mercato nerazzurri stanno pensando di mettere sul piatto il prestito biennale di Pinamonti, con opzione per il riscatto. A queste condizioni la Lazio potrebbe pensarci, perché rimpiazzerebbe Caicedo con un giovane 22enne di ottime prospettive.

Il centravanti ecuadoregno, seguito anche dalla Fiorentina, è costato 2,5 milioni di euro nel 2017 e Tare vorrebbe realizzare una plusvalenza. Inoltre, libererebbe un posto nella lista utile per il campionato, che altrimenti può essere rinforzata solo con gli under 22. Su Pinamonti è sempre vivo il pressing del Benevento, ma con Caicedo potrebbe accendersi lo scambio con la Lazio.

