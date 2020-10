Mercato – Inter sul portiere Camilo Vargas? Il presidente dell’Atlas smentisce tutto

Non vi sono stati assolutamente contatti tra l’Inter e l’Atlas per discutere il futuro di Camilo Vargas. E’ questa la versione comunicata dal presidente del club messicano Pedro Portilla che ha assicurato come in questo momento non sia pervenuta alcuna manifestazione d’interesse nei confronti del portiere colombiano. Intervenuto in conferenza stampa, il numero uno della società di Guadalajara ha ribadito con sicurezza il concetto.

La voce circa un’interesse da parte dell’Inter nei confronti dell’estremo difensore Vargas era stata diffusa dalla stampa messicana e proprio per questo motivo Portilla ha sentito l’esigenza di smentire ufficialmente qualsiasi tipo di trattativa. Nelle parole rimbalzate sul portale El Tiempo, ecco la versione del presidente messicano: “Per Camilo non abbiamo ricevuto nessuna offerta, da nessun club italiano e né da altri intermediari”.

