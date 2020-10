Daily Star – Arsenal-Ozil, è finita davvero. Tre possibili destinazioni: c’è anche l’Inter. Nuovo affare alla Sanchez?

L’esclusione di Mesut Ozil dalla lista dei 25 presentata dall’Arsenal per la Premier League 2020/2021 ha fatto parecchio rumore. Il matrimonio tra il fantasista tedesco e i Gunners è arrivato questa volta davvero ai titoli di coda.

Inevitabilmente il nome di Ozil torna ad essere uno dei più caldi sul mercato. Come riportato dal Daily Star le 350mila sterline guadagnate a settimana dal giocatore, in scadenza di contratto il prossimo anno, sono un bel problema. Trovare un acquirente in grado di farsi carico del pesantissimo ingaggio è difficile.

L’Arsenal potrebbe però adottare la stessa strategia usata dal Manchester United con Sanchez, prestato all’Inter con il riconoscimento del 50% dell’ingaggio. Proprio quella nerazzurra rappresenterebbe una delle possibili future destinazioni di Ozil che potrebbe in alternativa sbarcare in Mls o Turchia.

