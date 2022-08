Inter, Casadei verso il Chelsea: pronta l’offerta decisiva?

Il punto della situazione attorno al giovane centrocampista

Pietro Magnani

Mercato chiuso con riserva. Questo si è dimenticato di aggiungere Simone Inzaghi e non tanto per quanto riguarda Skriniar. Il principale indiziato a partire nei prossimi giorni infatti per il momento è Cesare Casadei, ex gioiello della Primavera nerazzurra.

Casadei da tempo è corteggiato da diverse squadre di Serie A, su tutte il Sassuolo, ma soprattutto dal Chelsea. I Blues hanno già presentato un paio di offerte ufficiali per il centrocampista, trovando però finora il muro dell'Inter. Come riportato da Corriere dello Sport però, nei prossimi giorni molto probabilmente la resistenza crollerà. Servono infatti altre entrate per poter salvare, almeno in questa sessione di mercato, Dumfries e Skriniar. Perciò, dopo la cessione di Pinamonti, si farà cassa con Casadei.

Il Chelsea sicuramente non garantirà la recompra, ma al massimo una percentuale sulla futura rivendita. Possibile che a 15 milioni si chiuda già nei primi giorni della prossima settimana, come prova anche la mancata convocazione per Lecce. L'Inter mette a rischio il futuro quindi, ma per una buona causa: proteggere il proprio presente e provare a continuare a vincere nell'immediato.