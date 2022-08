Conte su Lukaku: “All’Inter era un Re, normale sia voluto tornare”

Sia Antonio Conte che Romelu Lukaku all 'Inter hanno vissuto dei momenti importanti per le rispettive carriere, culminati con lo Scudetto dopo 9 anni di egemonia della Juventus. Proprio sul belga, di nuovo nerazzurro dopo un anno di purgatorio al Chelsea , è tornato a parlare Antonio Conte, ora allenatore del Tottenham, come riportato dal Telegraph:

"Il Chelsea non lo ha pagato una grossa somma per caso. Lo ha pagato tanto perché è uno degli attaccanti più importanti al mondo. Credo però sia successo qualcosa che va al di là del calcio. A Milano è stato un Re per due stagioni. E Romelu per stare bene e rendere al meglio ha bisogno proprio di questo. Ecco perché ha voluto tornare all'Inter. Voleva andasse diversamente al suo ritorno al Chelsea, ma non è stato così. Ora in un club importante come l'Inter, potrà ritrovare fiducia e rendimento".