L’Inter versione 2023/2024 è pronta a rifarsi il look a centrocampo, almeno parzialmente. Visto l’addio praticamente certo di Gagliardini e quello abbastanza probabile di Brozovic, la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno per colmare il buco lasciato dall’eventuale partenza dei due. Mentre Ausilio è in visita a Barcellona (ritorno di fiamma per Kessiè?), secondo quanto riporta calciomercato.it, si sta lavorando sotto traccia a una pista parallela. Quella che porta a Gabriel Menino.

Il centrocampista del Palmeiras, 23 anni il prossimo settembre, avrebbe incantato Marotta&Co grazie alle sue prestazioni convincenti. In particolare in Copa Libertadores, trofeo che il classe 2000 ha già sollevato due volte. Niente male, vista la giovane età. Il brasiliano è ritenuto uno dei profili più interessanti tra quelli che militano in patria, al punto che la clausola rescissoria del suo contratto – in scadenza nel 2025 – si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma i Verdao potrebbero accontentarsi di una cifra vicina ai 15/20 milioni. Nella sua bacheca personale sono presenti anche un campionato brasiliano e una Supercopa, vinta grazie a una sua doppietta nel 4-3 contro il Flamengo.

Vedremo se alla fine questo interesse per Menino sboccerà in una vera e propria trattativa e, soprattutto, se il centrocampo dell’Inter, nella prossima stagione, avrà un nuovo look.