Inter, nome nuovo per il centrocampo: Ausilio sonda Veretout

Il club valuta più ipotesi

Con il presunto inserimento della Juventus nella trattativa per Davide Frattesi del Sassuolo , l' Inter potrebbe decidere di muoversi verso altri nomi. La situazione economica infatti non permette di partecipare ad aste multimilionarie per giocatori che ancora devono dimostrare il proprio valore. Ecco perché, secondo Tuttosport, Piero Ausilio sarebbe piombato su un nome nuovo.

Si tratta di Jordan Veretout, centrocampista della Roma che, dopo una grande partenza di campionato, sembra essersi piano piano spento. Il francese ha dalla sua la duttilità, potendo sia giocare da mezzala che, all'occorrenza, come vice Brozovic. Veretout ha un contratto in scadenza nel 2024, ma ha già rifiutato il rinnovo proposto dalla Roma e ormai non rientra più nei piani di Mourinho. Il club della capitale vorrebbe incassare 15-20 milioni, ma è improbabile che riesca a monetizzare tanto. L'Inter intanto vigila. Il primo nome rimane quello di Frattesi ma, in caso di necessità, il centrocampista francese rimane un buon piano b per cadere comunque in piedi.