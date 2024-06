Inter, cessione Calhanoglu in un solo caso: fissato il prezzo

L’assalto improvviso partito dalla Germania nei confronti di Hakan Calhanoglu, non lascia ovviamente serena la dirigenza dell’Inter. Il Bayern Monaco, dopo aver portato avanti i primi sondaggi, avrebbe allacciato i contatti direttamente con l’entourage del centrocampista incassando un’apertura inattesa da parte del calciatore al trasferimento.

L’Inter, però, considera Calhanoglu troppo importante nell’economia del gioco di Simone Inzaghi e reputa incedibile il centrocampista turco. Come segnalato da Tuttosport, però, si tratta di un calciatore di 30 anni, arrivato peraltro tre anni fa a costo zero. Pertanto, il club nerazzurro dinnanzi ad un’offerta molto alta, anche secondo una logica di player trading, sarebbe costretto a prenderla quantomeno in considerazione.

La maxi proposta che potrebbe far vacillare l’Inter su Calhanoglu ammonterebbe a circa 60 milioni di euro. Davanti ad un’eventuale offerta di tale calibro da parte del Bayern Monaco per il regista turco, il club nerazzurro difficilmente riuscirebbe ad opporsi.