Inter, colpo in difesa BLOCCATO: decisione rimandata di un anno

Uno dei reparti in cui l’Inter deve intervenire con maggiore tempestività è quello della difesa. I nerazzurri hanno in generale una rosa con un’età media piuttosto avanzata ma soprattutto tra i difensori questo aspetto è ancora più evidente. Il 36enne Acerbi è fermo da alcune partite per un problema muscolare e al suo posto le sta giocando tutte il 32enne De Vrij. Entrambi inoltre tra appena due mesi compiranno un anno in più essendo nati tutti e due a febbraio.

Per tale motivo da diverso tempo in casa Inter si vocifera spesso di ricambi nel reparto difensivo per dare ad Inzaghi dei giocatori, pur di minore esperienza, ma con una carriera più lunga davanti. In tal senso l’arrivo del giovane Palacios la scorsa estate è emblematico perché viene giudicato un ragazzo futuribile sul quale il tecnico nerazzurro sta lavorando tantissimo.

I nomi che vengono accostati con più frequenza all’Inter sono quelli di Bijol dell’Udinese oppure quello di Tah del Bayer Leverkusen, centrale tedesco che l’Inter affronterà proprio martedì sera in Champions League. Sulle su tracce però ci sono anche concorrenti pericolose come Barcellona e Juventus visto che ha il contratto in scadenza.

Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, è sempre molto attento ai parametri zero e il profilo di Tah interessa molto per l’estate. Nonostante da febbraio potrà firmare un pre-contratto con chi vorrà il tedesco ha dichiarato in queste ore ai microfoni di Sky Sport DE che non è intenzionato a decidere ora il suo futuro e che aspetterà l’anno prossimo.

Ciò potrebbe significare che Tah preferisca finire la stagione a Leverkusen e poi ragionare su quale squadra scegliere per il prosieguo della sua carriera. Il colpo in difesa a zero per l’Inter è quindi bloccato e ci sarà da aspettare ancora alcuni mesi, stando a queste parole del giocatore tedesco.