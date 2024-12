Analisi TOTALE Leverkusen-Inter: segreti, preview e Formazioni

1 di 5

L’ANALISI DI BAYER LEVERKUSEN-INTER

Dopo cinque ottime partite disputate in Champions League, l’Inter si prepara ad una trasferta molto difficile sul campo del Bayer Leverkusen. Martedì sera i nerazzurri dovranno sfidare i campioni di Germania che sono una delle squadre più insidiose d’Europa.

In questa classifica unica del nuovo format della Champions League, l’Inter precede le Aspirine di tre punti: a quota 13 i nerazzurri e a 10 i tedeschi. Per la squadra di Simone Inzaghi sarà un test molto interessante e veritiero per misurare la forza della sua difesa. Andiamo ora a sviscerare tutti gli aspetti di questa gara molto interessante della BayArena il cui fischio d’inizio è fissato per martedì 10 dicembre alle ore 21.

