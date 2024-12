Inter, rinviata la scelta su Acerbi: cos’è successo ad Appiano

Attesa per oggi dopo i buoni segnali trasmessi nella seduta di ieri, la scelta su Francesco Acerbi è stata ulteriormente rinviata. Il difensore centrale, vicinissimo al rientro dopo l’infortunio muscolare riportato lo scorso 23 novembre nei primi minuti della gara contro il Verona, ha mostrato grandi progressi negli ultimi giorni.

Quest’oggi, come riportato da Sky Sport, il centrale ha svolto una piccola parte di allenamento insieme ai compagni. Proprio per questa ragione, Simone Inzaghi ha deciso di portarsi dietro il dubbio ancora per qualche ora e comunicare una decisione sulla sua convocazione verso Bayer Leverkusen-Inter solamente per la giornata di domani.

Il prossimo allenamento, dunque, sarà quello decisivo: qualora la condizione di Acerbi dovesse dare rassicurazioni, allora il difensore viaggerà insieme ai compagni verso Leverkusen. In caso contrario, il suo rientro tra i convocati slitterà per il prossimo match di campionato contro l’ex Lazio.