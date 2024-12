Inter, vuole più minutaggio: il portiere dice ADDIO

Uno dei temi di mercato che tiene maggiormente banco in casa Inter in queste settimane è quello legato ai portieri. Negli ultimi giorni tra i parecchi infortuni che ci sono stati si è fermato anche il terzo portiere Raffaele Di Gennaro che dovrà stare fermo alcuni mesi per via di una frattura ad un dito della mano.

Al posto suo nella lista dei convocati di Simone Inzaghi entrerà il giovane portiere della Primavera, Alessandro Calligaris che piace molto al tecnico interista. Sul fronte mercato ci sono però anche delle novità interessanti con il nome di Alex Meret che continua ad essere accostato al club nerazzurro.

A gennaio potrebbe inoltre arrivare una cessione a titolo definitivo di uno dei portieri attualmente sotto contratto, si tratta di Ionut Andrei Radu. Il calciatore rumeno classe 1997 è ancora di proprietà dell’Inter e dopo i recenti prestiti a Cremonese, Auxerre e Bournemouth è rimasto ad Appiano Gentile la scorsa estate.

Sulle sue tracce c’erano club di Serie B come Sassuolo e Palermo ma il portiere rumeno ha preferito restare all’Inter. Ora però, secondo quanto riportato da Marco Barzaghi sul suo account X, Radu avrebbe cambiato idea e sarebbe pronto ad accettare la proposta dei rosanero.

Il Palermo infatti sogna il ritorno in Serie A ma attualmente è in difficoltà in Serie B essendo lontano dalle prime due posizione e avendo perso nell’ultimo turno contro la Carrarese. I rosanero per gennaio sembrano pronti a farsi sotto e a prendere Radu a titolo definitivo, essendo in scadenza con l’Inter a giugno 2025.

A spingere il portiere ex Genoa ad accettare il passaggio in cadetteria potrebbe essere stato molto probabilmente il fatto di essere stato escluso dall’Inter nelle liste e quindi aver raccolto zero minuti. Una condizione che, nel caso in cui Radu restasse in nerazzurro anche a gennaio, si dovrebbe verificare per il resto della stagione finché non sarà svincolato dal prossimo 1 luglio.