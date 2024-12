Inter Women, pari nel DERBY che lascia amarezza: cosa è successo

Termina 1-1 il derby della Madonnina tra le due squadre femminili di Milan ed Inter. Questa speciale sfida del 12° turno di Serie A si è giocata eccezionalmente a San Siro per dare risalto a questo evento molto atteso da entrambe le formazioni.

I gol sono stati realizzati da Elisa Bartoli per le nerazzurre nel primo tempo e poi nella ripresa da Nadia Nadim per le rossonere. Un pari tutto sommato giusto ma che lascia molto amaro in bocca all’Inter vista la migliore situazione di classifica, le maggiori grosse chance create e soprattutto il gol del vantaggio trovato subito prima dell’intervallo che aveva fatto tornare negli spogliatoi le ragazze di Piovani cariche e motivate per la ripresa.

Dopo questo punto a testa che Milan ed Inter si sono spartite, le nerazzurre terze salgono in classifica a quota 25 punti dopo 12 giornate ma si allontanano dalla Juventus prima che ora è a +7 mentre le rossonere si portano a 15 lunghezze che valgono il sesto posto.