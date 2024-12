L’Inter torna a premere per Kiwior: la RISPOSTA dell’Arsenal

La ricerca dell’Inter di un nuovo difensore centrale continua perché il club nerazzurro ha fortemente bisogno di ringiovanire la rosa e soprattutto nel reparto arretrato possono essere utili dei rinforzi più freschi per Simone Inzaghi.

I nomi che sono appuntati sui taccuini di Marotta e di Ausilio sono sempre quelli di Bijol e di Tah, sul tedesco sono inoltre arrivate delle novità in giornata. All’Inter è però sempre piaciuto anche il profilo di Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal che è esploso in Serie A proprio con la maglia dello Spezia.

Nel 2025, tra gennaio e l’estate, l’Inter e anche altri grandi club italiani come Napoli e Juventus hanno intenzione di rifarsi sotto per provare a riportare in Italia il difensore polacco che nell’Arsenal non è più da tempo, suo malgrado, una prima scelta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror, l’Arsenal non è però intenzionato a liberare Kiwior a gennaio e se ne riparlerà dunque in estate. Il tecnico Arteta si fida del polacco e vuole tenerlo in rosa fino a fine stagione visti i molti impegni della sua squadra. Per giunta oggi lo ha schierato titolare nella partita pareggiato 1-1 sul campo del Fulham.