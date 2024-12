Volano gli Esposito: ecco quanto può ricavare l’Inter

La giornata di oggi è un’altra di quelle memorabili per la famiglia Esposito che ha visto andare in gol tutti e tre i fratelli calciatori tra Serie A e Serie B. In massima categoria la doppietta di Sebastiano con la maglia dell’Empoli condanna il Verona ad una sconfitta e fa schizzare alle stelle il rendimento del giocatore di proprietà dell’Inter.

Nel campionato cadetto sono invece andati in gol con la divisa dello Spezia sia Francesco Pio (anche lui dell’Inter) che Salvatore – con una doppietta – nella larga vittoria per 5-0 contro il Cittadella. Una domenica da ricordare per la famiglia Esposito con ben cinque importanti gol.

Se su Francesco Pio è chiara la volontà di rivalutarlo una volta che tornerà in nerazzurro a fine stagione, su Sebastiano invece l’Inter potrebbe perdere il controllo del cartellino in caso di riscatto dell’Empoli che sembra intenzionato a trattenere in Toscana un talento che si sta mettendo così bene in mostra.

Secondo Transfermarkt, la cifra del riscatto di Sebastiano Esposito dovrebbe essere pari a 5 milioni di euro, un prezzo che l’Empoli potrebbe decidere di pagare a fine stagione. La scorsa estate però l’Inter si era assicurata anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante classe 2002.