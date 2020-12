La Stampa – Conte-Inter, senza scudetto sarà divorzio: Allegri in pole per giugno

Il futuro del matrimonio tra l’Inter e Conte a fine stagione resterà in piedi solo in caso di trionfo in campionato. Almeno secondo quanto riportato da La Stampa: la dirigenza nerazzurra si aspetta ora grandi cose in Serie A e in caso di mancata conquista del titolo a fine anno sarà divorzio.

Chi al posto di Conte? Allegri è ancora il preferito in casa nerazzurra. L’ex allenatore della Juventus, ancora libero e sul mercato, potrebbe prendere il posto del tecnico salentino in caso di fallimento anche in Italia.

