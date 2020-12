Ranking Uefa, l’Inter resta al 25esimo posto. Comanda il Bayern Monaco: la classifica aggiornata

Come ogni venerdì, la Uefa ha aggiornato il ranking per squadre al termine dell’ultimo turno di partite europee. Si è conclusa la fase a gironi di Champions League ed Europa League e l’Inter, dopo lo 0-0 rimediato in casa contro lo Shakhtar che ha sancito l’eliminazione dall’Europa, resta stabile al 25esimo posto con 53.000 punti.

Comanda il Bayern Monaco, terzo posto per la Juventus che è la prima italiana. Davanti all’Inter anche Roma (18°) e Napoli (20°). Ecco la classifica per club:

1. Bayern 122.00

2. Barcellona 116.00

3. Juventus 113.000

4. Real Madrid 112.000

5. Atlético Madrid 110.00

6. Manchester City 105.000

7. Paris Saint-Germain 101.000

8. Manchester United 97.000

9. Siviglia 92.000

10. Liverpool 90.000

11. Arsenal 88.000

12. Tottenham 82.000

13. Borussia Dortmund 81.000

14. Chelsea 79.000

15. Porto 77.000

16. Lione 76.000

17. Shakhtar Donetsk 75.000

18. Roma 75.000

19. Ajax 72.500

20. Napoli 72.000

25. Inter 53.000

29. Atalanta 45.500

36. Lazio 39.000

54. Milan 28.000

101. Torino 14.030

102. Fiorentina 14.030

103. Sassuolo 14.030

