Sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi: in piano dell’Inter per gennaio. Via il veto dai prestiti

Nel mercato di gennaio l’obiettivo primario della dirigenza dell’Inter sarà quello di sfoltire la rosa per ridurre il monte ingaggi. La squadra di Conte fino a febbraio, in caso di arrivo in semifinale di Coppa Italia, sarà comunque impegnata 3 volte a settimana ma dopo, senza coppe, sarà di scena solo nel weekend.

Chi sul piede di partenza? Alcuni lo erano già prima della disfatta in Champions League come Vecino, Nainggolan ed Eriksen ma potrebbero partire anche un difensore e Pinamonti. L’Inter è pronta anche a togliere il veto sui prestiti, sempre a patto che comportino una riduzione del monte ingaggi.

Solo allora si potrà capire quale sarà il margine per nuovi colpi in entrata da regalare a Conte che continua a chiedere un vice-Lukaku e un centrocampista difensivo: insomma, non si preannuncia una sessione facile per Marotta e Ausilio.

