TS – Inter, la quarta punta dipende dalla Coppa Italia: avanti con Pinamonti in caso di eliminazione

Nel mercato probabilmente più povero degli ultimi anni in casa Inter, che fino a questo momento non ha fatto registrare alcun movimento in entrata, un nome forse spendibile potrebbe essere quello che riguarda una quarta punta. Nonostante la freddezza degli ultimi giorni, stiamo parlando di una pista che il club nerazzurro non ha del tutto abbandonato e sulla quale potrebbe ritornare con grande slancio solamente se si dovesse verificare uno scenario.

Il prossimo martedì, infatti, la formazione di Antonio Conte scenderà in campo per giocarsi i quarti di Coppa Italia contro il Milan. In caso di accesso alle semifinali, in cui regolarmente si giocheranno andata e ritorno, il club potrebbe pensare di regalare al tecnico un quarto attaccante. In caso contrario, che vedrebbe l’Inter in gioco solo per il campionato, al tecnico leccese basterebbe Andrea Pinamonti a ricoprire la quarta slot del reparto avanzato. Attenzione in questo senso al nome di Otávio del Porto, in scadenza a giugno e proposto anche alla società interista negli ultimi giorni.

