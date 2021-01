Udinese-Inter, Vecino verso la convocazione. Da Sanchez a D’Ambrosio: le ultime

L’Inter domani affronterà l’Udinese e sarà una gara importante dal punto di vista della classifica. I nerazzurri vogliono dare seguito alla grande vittoria nel derby d’Italia contro la Juventus e i 3 punti sono oro per cercare il sorpasso sul Milan. Antonio Conte sorride, perché dall’infermeria arrivano buone notizie in vista della trasferta del Friuli.

Come riportato da Tuttosport, infatti, Sanchez è totalmente recuperato. Assente nel test contro la Pro Sesto, il cileno partirà dalla panchina, per poi essere titolare nel turno di Coppa Italia martedì. Anche Vecino può tornare tra i convocati e sarebbe la prima convocazione stagionale dopo il lungo stop. Tra gli assenti, invece, figura Danilo D’Ambrosio, che però sta correndo in campo e vuole recuperare quanto prima dal suo infortunio.

