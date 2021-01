Mercato – L’Inter detta la linea per Eriksen a Tottenham e Leicester. Smentiti i contatti con lo United

Scaricato ufficialmente sul mercato da società e allenatore lo scorso dicembre, Christian Eriksen sta cercando da qualche settimana una nuova sistemazione. Nonostante il nuovo ruolo da play davanti alla difesa pensato per lui da Conte, è molto probabile che il danese anche qualora rimanesse in squadra non riuscirebbe comunque a ritagliarsi il suo spazio. L’Inter, però, è stata molto chiara con Tottenham e Leicester nei sondaggi avanzati dai due club inglesi: Eriksen partirà in prestito solamente se le due società saranno disposte a farsi carico al 100% dell’ingaggio da qui a fine stagione.

Come ribadito da Fabrizio Romano, invece, l’Inter non ha avuto alcun contatto con il Manchester United. Questo il resoconto effettuato dal giornalista su Twitter: “L’Inter è stata molto chiara con Tottenham e Leicester: Christian Eriksen può partire in prestito solo tramite il pagamento al 100% del suo ingaggio. Al momento non sembrano esserci chance, dal momento che il prestito di Eriksen per sei mesi verrebbe a costare circa 4 milioni di euro. L’Inter non ha avuto alcun contatto con il Manchester United”.

