CdS – Inter, Papu Gomez più lontano: si fa concreta la soluzione MLS

Una storia d’amore come quella tra il Papu Gomez e l’Atalanta avrebbe meritato sicuramente un finale migliore. Le due parti, invece, pare abbiano rotto definitivamente senza alcun tipo di margine per chiarire a causa della lite funesta che ha coinvolto l’argentino e l’allenatore Gasperini. Nonostante il calciatore abbia quantomeno chiarito con la società dopo aver avuto un aspro confronto, i Percassi non sembrano essere disposti a lasciarlo partire verso una diretta concorrente in Italia e vogliono continuare ad insistere sulla pista estera.

Nulla da fare dunque per quei club come Inter e Roma che avevano sperato nel possibile colpaccio low cost del mercato di gennaio, a causa proprio del veto posto dall’Atalanta. Secondo quanto riferito questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, una soluzione che potrebbe diventare via via sempre più concreta per il futuro del Papu Gomez è il campionato di MLS. Nelle ultime ore si sarebbe fatto sempre più forte il pressing del Cincinnati e l’argentino starebbe valutando la proposta ricevuta.

