GdS – E’ questa la vera Inter di Conte: mentalità e gioco verso l’obiettivo scudetto

Dopo la prova del nove del derby d’Italia vinto la scorsa domenica, possiamo finalmente dire che Antonio Conte dopo un anno e mezzo di lavoro sembra aver trovato il perfetto equilibrio nella sua Inter. Una formazione che ha plasmato con le sue scelte, dei calciatori che ha fortemente voluto e che pian piano stanno assorbendo quella mentalità vincente che il tecnico sin dal primo giorno ha voluto trasmettere all’intero ambiente nerazzurro.

Come sottolineato questa mattina nell’analisi de La Gazzetta dello Sport, questa sì che può essere definita una vera squadra con l’anima di Conte. Un gruppo equilibrato e votato ad un calcio offensivo, incapace di arrendersi alla sconfitta e sempre più vincente. Chiudere aritmeticamente il girone di andata con una posizione di vantaggio rispetto alla Juventus è un risultato che i tifosi nerazzurri speravano e che allontana qui tempi in cui a questo punto del campionato l’Inter si trovava già a -20 dai bianconeri.

Insomma, che piaccia o no, Antonio Conte ha ridato dignità e consapevolezza a tutta la società. Per colmare quel gap tanto caro al tecnico leccese a questo punto è necessario assaggiare la vittoria, alzare quel trofeo che tanti calciatori da anni inseguono e che darebbe la spinta necessaria anche ai più giovani in vista del futuro. Perché a voler trovare ancora un difetto a questa squadra è proprio l’abitudine a vincere che ancora manca. E quale miglior cura se non uno scudetto che mai come in questa stagione è alla portata dell’Inter?

