Udinese-Inter, le probabili formazioni: Darmian e Gagliardini le sorprese, Hakimi e Vidal in panchina

Con un occhio proiettato anche al grande appuntamento di martedì sera in Coppa Italia ai quarti contro il Milan, domani pomeriggio dalle 18.00 l’Inter affronterà in trasferta l’Udinese. Per questa ragione Antonio Conte potrebbe apportare due piccole variazioni rispetto alla squadra schierata contro la Juventus la scorsa domenica, lasciando a riposo due titolarissimi come Hakimi e Arturo Vidal. Al loro posto potrebbero invece partire dal primo minuto Matteo Darmian e Roberto Gagliardini, come riportato questa mattina dalle probabili formazioni di Udinese-Inter sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

UDINESE-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

