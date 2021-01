Rastelli: “Barella? Grande personalità già a 19 anni. E in Nazionale sembra un veterano”

Massimo Rastelli lo sa. Del resto, non è un caso se basta digitare su un motore di ricerca le parole “Rastelli” e “Barella” per trovare decine di articoli di virgolettati tutti uguali: Massimo Rastelli, ex allenatore di Nicolò Barella al Cagliari, che parla bene di Barella e che ne decanta le caratteristiche positive che già si vedevano ai tempi della militanza al club sardo. E non è un caso se l’Inter ha deciso di pescarlo e di metterlo al centro del proprio progetto.

Di Barella, Rastelli è tornato a parlare oggi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Ha dichiarato infatti: “Dirlo ora è facile ma a 19 anni mostrava già grande personalità. Questa è la caratteristica che fa capire dove può arrivare un calciatore: si è fatto le ossa e anno dopo anno è migliorato. Lì si fa la differenza. Ha sempre mostrato naturalezza nel vestire una maglia pesante come quella dell’Inter, ma anche della Nazionale: sembra esserci da anni”, queste le sue parole.

